ГБР открыло производство из-за падения военного вертолета Ми-2

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту падение военного вертолета Ми-2 в городе Броды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как сообщается, открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия.

В настоящее время следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия.

Причины аварии выясняются.

Фото: место крушения (facebook.com/dbr.gov.ua)

Напомним, в Бродах (Львовская область) во время учений произошла авария военного вертолета Ми-2, на борту которого находились 2 человека. Вертолет упал с высоты 3-4 метра на правый бок. В результате падения никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что близ северо-восточных берегов Фиджи разбился медицинский вертолет Robinson, на борту которого находились 3 человека. Вертолет потерял зв'связь с диспетчером во время эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. На борту находилась малолетний ребенок.

Кроме того, в Сербии 18 июля разбился военный вертолетAеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.