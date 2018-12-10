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ДБР відкрило вже понад 60 кримінальних проваджень, - Труба

Новини » Політика    10.12.2018 - 17:11
ДБР відкрило вже понад 60 кримінальних проваджень, - Труба
Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також військова прокуратура передала Бюро 300 своїх справ

Державне бюро розслідувань (ДБР) з моменту початку роботи на сьогодні вже відкрило понад 60 власних кримінальних проваджень. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в ході брифінгу 10 грудня, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Бюро.

За словами Труби, у рамках проваджень тривають слідчі дії.

"Це і військові злочини, і злочини, вчинені правоохоронцями, державними службовцям. На цей час проводяться слідчі дії", - сказав директор Бюро.

Також він зазнчив, що на сьогодні до ДБР за підслідністю вже передали близько 300 проваджень.

"Половина з них - це провадження, що були зареєстровані до 27 листопада, тобто до початку роботи Бюро. Майже всі - з військової прокуратури", - наголосив Труба, додавши, що з’ясує підстави передачі проваджень, які були зареєстровані до 27 листопада 2018 року.

Крім того, як заявив Труба, ДБР мало розпочати роботу з чистого аркушу та відкривати власні кримінальні провадження.

"Також до нас мають бути передані провадження, відкриті після 27 листопада. У такому випадку ми будемо ефективними та зможемо відповідати за результати роботи. Якщо нам зараз скерують тисячі, десятки тисяч проваджень, говорити про ефективність буде складно", - зазначив він.

Нагадаємо, директор ДБР Роман Труба повідомив, що перші справи Бюро направить до суду наприкінці зими - на початку весни 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань в перший місяць зосередиться на військових злочинах, так як починає роботу в умовах воєнного стану. 

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Новини України Госбюро расследованийтрубопроводРоман Труба
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