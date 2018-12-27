В ГБР подтвердили получение заявления в отношении Луценко

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ГБР получили заявление от Маси Найема на генпрокурора

Государственное бюро расследований подтверждает получение заявления от юриста Маси Найема в отношении генерального прокурора Юрия Луценко об уголовном правонарушении за разглашение данных по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио свобода".

Отметим, что в подследственность Госбюро входит расследование преступлений, совершенных генеральным прокурором, кроме подследственных НАБУ.

Как писало РБК-Украина ранее, адвокат, брат народного депутата Мустафы Найема Маси подал заявление на Луценко об уголовном правонарушении за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк. Адвокат подчеркнул, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования.

Напомним, 21 декабря семи фигурантам дела Гандзюк сообщили о подозрении по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

Агентство также писало, что Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства Гандзюк.