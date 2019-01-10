ДБР відмовилося реєструвати кримінальну справу проти Луценка

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Масі Найєм просив ДБР відкрити справу через розголошення генпрокурором відомостей у справі Гандзюк

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося зареєструвати кримінальне провадження за фактом розголошення генеральним прокурором Юрієм Луценком відомостей досудового розслідування у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це написав юрист Масі Найєм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

Юрист зазначив, що відомство неправомірно відмовилося реєструвати справу.

Фото: прінтскрін

"ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження щодо розголошення генпрокурором Луценком відомостей досудового розслідування у справі Каті", - підкреслив Найєм.

Він поінформував, що заяву розглядав слідчий ДБР Віталій Шаманін, який до новоствореного відомства прийшов з посади слідчого київської прокуратури.

Так, слідчий аргументував відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань тим, що розголошення даних досудового слідства чи дізнання утворює склад злочину, якщо його вчинено без дозволу прокурора, слідчого або особи, і якщо було попередження про нерозголошення даних.

Юрист вказав, слідчий послався на ч.1 ст 387 ККУ, а заява про правопорушення була подана відповідно до другої частини цієї статті.

Так, вказано, що слідчий ДБР посилається на те, що у заяві нібито не викладені обставини ненадання слідчим або прокурором письмового дозволу на розголошення генпрокурором відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, Масі Найєм написав, що у відповідь юрист подав скаргу до Печерського районного суду на бездіяльність ДБР. Суддею у справі визначено Олесю Батрин.

Нагадаємо, у кінці грудня минулого року Масі Найєм подав заяву проти Луценка про кримінальне правопорушення за розголошення відомостей по справі активістки Катерини Гандзюк.

РБК-Україна також писало, що у ДБР підтвердили отримання цієї заяви від адвоката Найєма.

Додамо також, 30 грудня Луценко заявив, що знає прізвище того, хто замовив вбивство активістки Катерини Гандзюк. Генпрокурор підкреслював, що прізвище замовника назвуть тоді, коли в наявності буде достатньо доказів.