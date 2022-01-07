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ГБР опровергает арест активов "Прямого" и "5 канала" по делу Порошенко

Автор: Артем Горовенко

Информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" в рамках дела в отношении бывшего президента Петра Порошенко не соответствует действительности. Печерский райсуд Киева арестовал только имущество, которое принадлежит ему на основании данных реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что информация об аресте активов "Прямого" и "5 канала", которые с 2021 года принадлежат медиахолдингу "Свободные медиа", является ложной.

"… арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. Подчеркиваем, что в связи с принятием судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось", - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно реестрам является Порошенко.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко в деле о государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

После этого его защита распространила информацию о том, что якобы были арестованы активы двух телеканалов.

Подробности этого дела читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".

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