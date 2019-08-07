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Депутатов вызывают на допросы в ГБР из-за назначения Гройсмана премьером

Новости » Политика    07.08.2019 - 21:45
Депутатов вызывают на допросы в ГБР из-за назначения Гройсмана премьером
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Несколько депутатов подтвердили вызов на допрос в ГБР

Депутатов Верховной рады XIII созыва вызывают на допросы в Государственный бюро расследований (ГБР) из-за обращения Нестора Шуфрича и Василия Нимченко о "захвате власти в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, речь идет о возможном незаконном представление на назначение Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. 

Сразу несколько нардепов подтвердили журналистам, что их вызывают на допрос в ГБР из-за расследования производства, внесенного в реестр досудебных расследований 7 июня текущего года.

"Я знаю, что часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу - на конец августа-начало сентября. Я лично еще не получал", - сообщил депутат от группы "Возрождение" Валерий Писаренко.

По словам и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Государственного бюро расследований Максим Билоусенко, ГБР проверяет возможное совершение уголовных преступлений должностными лицами, которые занимают ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде Украины.

Речь идет о ч.1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса (совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины Петра Порошенко. 

Кроме того, Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по вывозу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Молдову.


 
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