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ГБР объявило подозрение полицейскому за препятствование журналистам во время Майдана

Автор: Даша Харченко

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении действующему сотруднику Национальной полиции. Его подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Во времена Майдана сотрудник Национальной полиции был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Ему инкриминируют умышленное, во исполнение явно преступного приказа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения "Беркут", препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", применив насилие. В результате тележурналистам были причинены телесные повреждения, повреждены видеокамера и другое профессиональное оборудование.

Напомним, Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить трех беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана. В декабре 2019 года они были отпущены из-под стражи в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

На днях в Харькове задержали работника одного из отделений районного управления полиции, который "продавал" должность в Госбюро расследований. За свои "услуги" он просил 5 тысяч долларов.

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