RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ДБР оголосило підозру поліцейському за перешкоджання журналістам під час Майдану

Автор: Даша Харченко

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції. Його підозрюють в перешкоджанні журналістській діяльності під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За часів Майдану співробітник Національної поліції був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві.

Йому інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення "Беркут", перешкоджав проведенню зібрань громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора "5 каналу", застосовувавши насильство. В результаті тележурналістам були спричинені тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера та інше професійне обладнання.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва дозволив заочно судити трьох беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану. У грудні 2019 року вони були відпущені з-під варти в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Днями у Харкові затримали працівника одного із відділень районного управління поліції, який "продавав" посаду в Держбюро розслідувань. За свої "послуги" він просив 5 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полицияМайдан