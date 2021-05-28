В Харькове задержали полицейского за "продажу" должности в ГБР

В Харькове задержали работника одного из отделений районного управления полиции, который "продавал" должность в Госбюро расследований. За свои "услуги" он просил 5 тысяч долларов.

Так, по данным следствия, полицейский заверил жителя Харькова, что якобы имеет связи в конкурсной комиссии ГБР. Он пообещал "посодействовать" в трудоустройстве в одно из подразделений Теруправления ГБР в Полтаве.

27 мая 2021 года во время передачи первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов США полицейский был задержан.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.