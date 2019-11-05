ГБР объявила подозрения пяти должностным лицам Минобороны

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба во время брифинга заявил, что сегодня начато объявления подозрений и объявлено подозрения пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины, которые ответственны за закупку бракованных бронежилетов. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, они были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества во время закупки и производства.

"По предварительному сговору они совершили закупку некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам и имущества, которое не отвечает техническим требованиям. Речь идет о бронежилеты 1-4 класса защиты, которые простреливаются", - отметил Труба.

Подозрения объявлено генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ и четырем высокопоставленным должностным лицам ГУ ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски в местах проживания должностных лиц Минобороны Украины. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обыски проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ. Так, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.

Кроме того, Государственное бюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. По информации ГБР, представлены записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.