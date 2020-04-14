ГБР обвинило Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов

Государственное бюро расследований (ГБР) обвинило экс-генпрокурора Юрия Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В ГБР заявили о незаконности принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем.

"Сообщения Луценко Ю. об его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса Партии регионов указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве", - говорится в заявлении.

Добавим, что Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора 12 мая 2016 - 29 августа 2019.

Напомним, ранее сообщалось, что обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходили в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов во время Майдана.

После обысков у Татьяны Черновол ей объявили подозрение в умышленном убийстве.