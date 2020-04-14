ДБР звинуватило Луценка у затягуванні справи про підпал офісу Партії регіонів

Державне бюро розслідувань (ДБР) звинуватило екс-генпрокурора Юрія Луценка у затягуванні справи про підпал офісу Партії регіонів. Про це йдеться в заяві відомства.

У ДБР заявили про незаконність прийняття ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком.

"Повідомлення Луценка Ю. про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу Партії регіонів вказує на незаконність прийняття ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком та може свідчити про конфлікт інтересів при прийняття рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні", - йдеться в заяві.

Додамо, що Юрій Луценку обіймав посаду генерального прокурора 12 травня 2016 - 29 серпня 2019.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновіл проходили в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану.

Після обшуків у Тетяни Чорновіл їй оголосили підозру у навмисному вбивстві.