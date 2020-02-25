В ГБР обещают ежемесячные отчеты по “делам Майдана”

Государственное бюро расследований (ГБР) начинает ежемесячные отчетные встречи с семьями Героев Небесной Сотни и ранеными на Майдане, на которых информировать о ходе их дел. Об этом на встрече с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан – 18.02" заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

По ее словам, сейчас в ГБР 49 уголовных производств в отношении "дел Майдана". Два из них - относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов - переданы в суд.

"Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега". Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора кандидата будет опыт в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - заявила Венедиктова.

Также представители потерпевших и раненых во время Революции Достоинства пообщались с руководителем специального отдела ГБР в "делах Майдана" Александром Буряком и следователями подразделения по расследованию конкретных дел.

Для постоянной коммуникации с ГБР представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.

Напомним, в Офисе генпрокурора создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступления, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также РБК-Украина писало, что Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.