В ДБР назвали терміни, коли планують завершити розслідування катастрофи АН-26
Державне бюро розслідувань яка заповідає знаходиться на стадії розслідування причин катастрофи АН-26. Розслідування планують завершити вже в квітні.
Про це повідомив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов, слова якого наводить прес-служба Бюро.
За його словами, слідчим максимально швидко вдалося встановити причини катастрофи.
"На жаль, загиблих хлопців вже не повернеш, але винуватці катастрофи повинні бути покарані. Інакше ніхто не зможе гарантувати уникнення подібних трагедій у майбутньому. Це перше в історії України розслідування авіакатастрофи, як цивільної, так і військової авіації, яке слідство розкрило за півроку", - повідомив Сухачов.
Нагадаємо, катастрофа АН-26 сталася 25 вересня 2020 року. Військовий літак з курсантами на борту зазнав аварії поблизу військового аеропорту Чугуєва Харківської області. В результаті катастрофи загинули 26 з 27 осіб, які перебували в літаку.
За висновками урядової комісії, основними причинами катастрофи АН-26 в Чугуєві стали не тільки технічні несправності, але і людські помилки.
У грудні ДБР пред'явило підозру Командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову і двом офіцерам авіаційної військової частини у недбалості, що спричинила катастрофу АН-26. Дроздова відпустили під особисте зобов'язання, двох офіцерів - взяли під варту. Як писало РБК-Україна, слідство по справі АН-26 продовжили до 17 травня.