ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализацию

Работники Госбюро расследований Хмельницкого на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружили 191 пустой вагон, принадлежащий субъектам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Отмечается, что сейчас ГБР инициировало национализацию соответствующих вагонов и направило соответствующие письма в Укрзализныцю и Житомирскую областную военную государственную администрацию.
Ранее мы сообщали, что ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину.
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