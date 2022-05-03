ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов: передадут на национализацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

ГБР нашло еще почти 200 российских вагонов (dbr.gov.ua)

Отмечается, что сейчас ГБР инициировало национализацию соответствующих вагонов и направило соответствующие письма в Укрзализныцю и Житомирскую областную военную государственную администрацию.

Ранее мы сообщали, что ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину.

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