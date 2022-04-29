ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину
Государственное бюро расследований осуществляет проверку более 11 тысяч граждан России, которые заехали перед войной в Украину и вовремя не покинули ее территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ГБР.
По словам директора ГБР Алексея Сухачева, работники ГБР вместе с СБУ и Нацполицией проводят большой масштаб работы по определению места нахождения таких граждан и проведения соответствующих фильтрационных мероприятий.
В частности, эти люди могли способствовать или же до сих пор способствуют спецслужбам России.
Также Сухачев рассказал, что ГБР расследует немало новых дел, в том числе связанных с военной агрессией России и госизменой.
"Они касаются прежде всего государственной измены со стороны субъектов ГБР: судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов, других должностных лиц. Такие производства есть, и их достаточно много", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что сегодня в Бюро на базе Главного следственного управления создано новое подразделение, которое занимается расследованием военных преступлений России.
Ранее мы сообщали, что ГБР инициировало национализацию белорусского судна, помогавшего РФ в войне с Украиной.
Также мы писали, что ГБР за неделю задокументировало около 20 фактов пыток гражданских в Тростянце.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!