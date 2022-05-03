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ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізацію

ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Працівники Держбюро розслідувань Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, які належить суб'єктам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зазначається, що наразі ДБР ініціювало націоналізацію відповідних вагонів та скерувало відповідні листи до Укрзалізниці та Житомирської обласної військової державної адміністрації.

ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів (dbr.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну.

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ЖитомирДБР