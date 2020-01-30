ГБР направило обвинительный акт в суд по очередному делу Микитася

Фото: Максим Микитась (facebook.com максим микитась)

Микитасю грозит арест до полугода

Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу об избиении им главы сельсовета в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что обвинительный акт направлен по ч.1 ст.296 (совершение хулиганства) Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет", - сообщили в ГБР.

Напомним, 5 июля 2019 Микитась нардеп ворвался в помещение поселкового совета Любечей во время сессии и нанес председателю совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что Микитасю сократили срок ознакомления с делом об избиении главы сельсовета Любечей.

Также сообщалось, что на данный момент идет расследование другого дела с участием Микитася о завладении недвижимостью Нацгвардии. По данным правоохранителей, Микитась в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым организовали коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве. 4 октября ВАКС избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили. 20 января На Микитася повторно надели электронный браслет, который снимали, когда экс-нардеп получил разрешение на временный вылет из Украины.