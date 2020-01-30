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ДБР направило обвинувальний акт до суду по черговій справі Микитася

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 20:47
ДБР направило обвинувальний акт до суду по черговій справі Микитася
Фото: Максим Микитась (facebook.com микитась максим)

Микитасю загрожує арешт до півроку

Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Максима Микитася по справі про побиття ним голови сільради в Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлений по ч. 1 ст.296 (вчинення хуліганства) Кримінального кодексу України.

"У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років", - повідомили в ГБР.

Нагадаємо, 5 липня 2019 Микитась нардеп увірвався в приміщення селищної ради Любечів під час сесії і завдав голові ради Сергію Пінчуку тілесні ушкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що Микитасю скоротили термін ознайомлення зі справою про побиття голови сільради Любечів.

Також повідомлялося, що на даний момент триває розслідування іншої справи з участю Микитася про заволодіння нерухомістю Нацгвардії. За даними правоохоронців, Микитась в змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым організували корупційну схему по заволодінню нерухомістю в Києві. 4 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу, і екс-нардепа відпустили. 20 січня На Микитася повторно наділи електронний браслет, який знімали, коли екс-нардеп отримав дозвіл на тимчасовий виліт з України.

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