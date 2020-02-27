ГБР направило обвинение против экс-судьи по "делу Майдана"

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева по "делу Майдана". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что экс-судью обвиняют в незаконном аресте участников Революции Достоинства в феврале 2014 года, а также препятствовании организации демонстраций.

"Экс-судья обвиняется в постановлении в феврале 2014 заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протестов пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины), а также в совершении незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших 18 февраля 2014 в центре Киева (ст. 340 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

Бывшему судье грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве из-за противоправного преследования участников Революции Достоинства. Бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек.

Также сообщалось, что в октябре 2019 года в Генпрокуратуре создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступления, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.