В ГБР находится 51 уголовное производство по "делам Майдана"

Государственное бюро расследований опубликовало месячный отчет относительно расследований "дел Майдана". Согласно отчету, сейчас в ведомстве находится 51 уголовное производство, говорится на официальном сайте ГБР.

Сообщается, что в производстве специального подразделения федерального бюро расследований по расследованию "дел Майдана", по состоянию на конец февраля 2020 года, находится 51 уголовное производство.

С перечнем уголовных производств можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в похищении и пытках участников Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого участнику преступной организации.

Также РБК-Украина писало, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева по "делу Майдана". Судья в феврале 2014 года незаконно арестовывал участников Революции Достоинства.

Также сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве из-за противоправного преследования участников Евромайдана.