ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Харьковской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование в связи с авиакатастрофой военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области. Расследование проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, вместе с другими правоохранительными органами работает на месте падения самолета.

"По предварительной информации, 25.09.2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей... Предварительно установлено, что вследствие катастрофы погибли 22 человека, 2 госпитализированы в тяжелом состоянии, 3 - не известно ", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы начато уголовное производство.

Напомним, пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя.