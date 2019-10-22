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ДБР розпочало досудове розслідування про хабарництво в СІЗО

Новини » Політика    22.10.2019 - 17:44
ДБР розпочало досудове розслідування про хабарництво в СІЗО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР перевіряє факти можливої причетності до скоєння кримінальних злочинів працівників Державної кримінально-виконавчої служби

Слідчими теруправлінь Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованих у Києві та Миколаєві, розпочато досудове розслідування за матеріалами журналістського розслідування Слідство.Інфо "Тюрма можливостей". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, в програмі міститься інформація про можливі протиправні дії правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню ув'язнених за межами місць позбавлення волі.

"Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливої причетності до скоєння кримінальних злочинів працівників Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ "Київський слідчий ізолятор" та "Одеський слідчий ізолятор", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками правопорушень:

  • зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою у великому розмірі, здійснене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, ДБР завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно виконуючого обов'язки голови Держслужби зайнятості Валерія Ярошенка, якого підозрюють у заволодінні коштами приватного підприємства.

Крім того, в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва по кримінальних справах про катування та інших серйозних порушеннях прав з боку правоохоронних органів.

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