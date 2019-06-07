ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР у Львівській обл. затримало на хабарі начальника патрульної поліції

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 00:24
ДБР у Львівській обл. затримало на хабарі начальника патрульної поліції
Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Службовець вимагав 2,5 тис. доларів хабаря

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Львові, затримали на хабарі начальника сектору реагування патрульної поліції Сколівського відділення поліції Стрийського ВП  ГУ НП у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР. 

За даними слідства,  начальник сектору  патрульної поліції вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів. За ці кошти керівник підрозділу патрульної поліції обіцяв не притягувати водія до кримінальної відповідальності за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Службову особу затримали за  оперативного супроводження працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Львівській області. 

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

В даний час тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, начальнику сектору патрульної поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області слідчі повідомили про підозру помічнику голови одного з суддів області, який обіцяв за хабар посприяти у прийнятті рішення на користь позивачів.

РБК-Україна писало, що військові прокурори викрили на 400 тис. гривень хабара начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Рівненській області. 

Під ДБР пройшла акція з вимогою справедливого розслідування справи Крутчака В Черкаській обл. на хабарі затримали помічника голови суду
Новини України ЛьвівполициявзяткаДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся