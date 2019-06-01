В Черкасской обл. на взятке задержали помощника главы суда

Фото: задержание помощника председателя суда (npu.gov.ua)

Помощник "за вознаграждение" обещал посодействовать в принятии решения в пользу истцов

В Черкасской области следователи сообщили о подозрении помощнику председателя одного из судей области, который обещал поспособствовать в принятии решения в пользу истцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что во время следствия был установлен факт налаживания преступной схемы по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца за его влияние на судей.

"Правоохранители задокументировали вымогательство и получение 4 400 долларов США неправомерной выгоды за принятие положительного решения по 14 гражданским делам. За каждое положительное решение – 300 долларов США и 200 долларов США за его "труд", - сообщили правоохранители.

Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместителя мэра в Киевской области задержали на взятке. Чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов за возобновление государственной регистрации п'пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.