ДБР у Краматорську затримало на хабарі двох поліцейських

Фото: затримання зловмисників (don.gp.gov.ua)

Поліцейські вимагали хабар за уникнення відповідальності за зберігання наркотиків

У Краматорську (Донецька область) слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейських, які за хабар пропонували чоловіку уникнути відповідальності за зберігання наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Зазначається, що на хабарі викрили слідчого та оперуповноваженого кримінальної поліції Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області.

За даними слідства, 12 листопада двоє поліцейських вимагали у місцевого мешканця хабар у розмірі 50 тис. гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та зберігання наркотиків (ст. 309 КК України).

16 листопада 2019 року, після переказу на картку одного із зловмисників другої частини хабара - у розмірі 20 тис. гривень у порядку ст. 208 КПК України затримано слідчого, а 18 листопада - оперуповноваженого кримінальної поліції. У ході обшуків за місцем мешкання та в автомобілях фігурантів виявлено та вилучено банківську картку та мобільні телефони.

Фото: затримання зловмисників (don.gp.gov.ua)

На теперішній час слідчому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Наразі готується повідомлення про підозру іншому співучаснику злочину та вирішується питання щодо обрання поліцейським міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали прокурора одного з міст Запорізької області на отриманні хабара в 10 тисяч доларів.