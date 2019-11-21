ДБР вилучило у Вінницькій області контрафактного алкоголю на 14 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перевіряється причетність посадовців

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) припинили роботу нелегального каналу із збуту контрафактного алкоголю під виглядом відомих брендів, перевіряється діяльність посадових осіб контролюючих органів, які могли сприяти незаконній діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що за попередніми підрахунками, протиправна діяльність завдала збитків державному бюджету на загальну суму близько 6,5 млн гривень.

За попередньою інформацією, на околиці міста Могилів-Подільський Вінницької області група осіб облаштувала підпільне виробництво алкогольних напоїв відомих світових брендів. Виготовлена продукція могла становити загрозу для життя і здоров’я людей. Реалізація контрафактної продукції здійснювалася через Інтернет.

Під час обшуків вилучили 33 тони контрафактного алкоголю, близько 5 тон спирту, упаковку та обладнання для виробництва фальсифікату. Загальна вартість вилученого майна становить понад 14 млн гривень.

Фото: місце обшуків (dbr.gov.ua)

Подію кваліфіковано за статтями, про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ), складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 ККУ), незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою незаконно виготовлених пирних напоїв (ч. 3 ст. 204 ККУ), умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).

Раніше повідомлялось, що у Сумській області співробітники СБУ викрили та блокували масштабні поставки контрафактного метилового спирту з Росії, які діяли впродовж 2018-2019 років.

РБК-Україна писало, що Служба безпеки України (СБУ) заблокувала виробництво фальсифікованих лікарських засобів в Дніпрі.