ГБР в Ивано-Франковской обл. задержало на взятке полицейского

Заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции в Ивано-Франковской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали во время получения 5 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель требовал деньги от мужчины за непривлечение его сына к уголовной ответственности. Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается возможная причастность других работников Тисменицкого отдела полиции до уголовного правонарушения.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачили на взятке руководителя Главного управления Госслужбы труда в Луганской области.

Напомним, следователи ГБР разоблачили факт вымогательства и получения денежных средств заместителем Новоушицкого районного военного комиссара от призывника.