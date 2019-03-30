СБУ в районе проведения ООС разоблачила на взятке руководителя управления Гоструда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом сотрудники СБУ задокументировали почти 20 фактов получения чиновником взяток

Сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачили на взятке руководителя Главного управления Госслужбы труда в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Чиновник требовал от руководителей предприятий угольной промышленности ежемесячную "дань" в размере от двух до пяти тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал "откладывать" сроки устранения выявленных нарушений законодательства об охране труда на шахтах и, в нарушение требований, предоставлял разрешения на продолжение хозяйственной деятельности.

"По заключению экспертов, игнорирование правил безопасности на объектах критической инфраструктуры могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, что угрожало жизни шахтеров", - говорится в сообщении.

В общем, сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали почти 20 фактов получения чиновником взяток на общую сумму почти 50 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередного платежа от руководителя угольного предприятия. Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Хмельницком, при оперативном сопровождения Управления СБУ в Хмельницкой области разоблачили факт вымогательства и получения денежных средств заместителем Новоушицкого районного военного комиссара от призывника.

Также сообщалось, что в Волынской области следователи СБУ объявили подозрение задержанному на взятке прокурору отдела прокуратуры области. Чиновник требовал 2 тыс. долларов взятки.