ДБР в Івано-Франківській обл. затримало на хабарі поліцейського

Заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції у Івано-Франківській області слідчі Держаного бюро розслідувань (ДБР) затримали під час отримання 5 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав кошти від чоловіка за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності. Поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших працівників Тисменицького відділу поліції до кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці у Луганській області.

Нагадаємо, слідчі ДБР викрили факт вимагання та отримання коштів заступником Новоушицького районного військового комісара від призовника.