ГБР не исключает возможности перекрестного допроса Порошенко и Медведчука

В Государственном бюро расследований заявили, что могут провести перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука, которые являются фигурантами так называемого "угольного дела". Это может произойти при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника по коммуникациям ГБР Татьяну Сафьян во время брифинга.

"На сколько мне известно, уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. И если будет соответствующая база, и будет необходимость, то следователи соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос упомянутых лиц", - пояснила она.

Отметим, советник по коммуникациям ГБР также выразила надежду, что бывший президент Петр Порошенко самостоятельно явится на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Ожидается, что он вернется в Украину 17 января.

Напомним, пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

В частности, ранее Госбюро расследований сообщило ему о подозрении по почте, поскольку сам политик сейчас находится за пределами страны.

Еще один фигурант "угольного дела" - Виктор Медведчук находится под домашним арестом.