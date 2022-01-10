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Медведчуку продлили домашний арест до 10 марта

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Киев, Понедельник 10 января 2022 17:17
Медведчуку продлили домашний арест до 10 марта Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку продлили домашний арест на два месяца - до 10 марта. Срок его пребывания под этой мерой пресечения не превышает максимальный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что сегодня Печерский районный суд продлил Медведчуку меру пресечения по так называемому "угольному делу" о государственной измене и содействию деятельности террористических организаций.

"В рамках этого уголовного производства мера пресечения ему была впервые избрана 12 октября 2021 года со сроком действия до 19 ноября 2021 года. 16 ноября 2021 г. он был продлен до 14 января 2022 года. И 10 января 2022 года решением суда он продлен еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Также в Офисе отмечают, что срок пребывания подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве по состоянию на 10 марта 2022 года составит около 5 месяцев. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом в ходе досудебного расследования не более 6 месяцев.

Напомним, сегодня соратник Медведчука Ренат Кузьмин заявил, что домашний арест для него составит якобы 10 месяцев в общей сложности. Однако не уточнил, что 6 месяцев из этого срока касаются другого уголовного дела.

Отметим, по "угольному делу" уже разрешили задержать бывшего министра энергетики Владимира Демчишина. Кроме того, пятого президента Петра Порошенко ждут в Госбюро расследований для участия в следственных действиях.

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