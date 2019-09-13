ГБР допрашивает освобожденных моряков

Освобожденные из российского плена украинские моряки дают показания Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на странице в Twitter.

По словам адвоката, следователи ГБР начали допрашивать освобожденных моряков по делу "Керченского инцидента", которое было открыто по иску Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича.

"На днях в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", начатом по иску Портнова", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР допросили пятого президента Украины Петра Порошенко в деле о захвате в плен украинских моряков в Керченском проливе. По словам Порошенко, следователем недостаточно решения Международного трибунала.

Также РБК-Украина писало, что освобожденные из плена украинские моряки готовы дать показания в российском суде по делу, которое против них открыли в России. Сейчас следствие продолжается без участия освобожденных украинский военнослужащих.

Кроме того, координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что их могут судить дистанционно по уголовному делу о якобы незаконном пересечении границы РФ.