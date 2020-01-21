ГБР в Днепре задержало на взятке оперуполномоченного Нацполиции

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Днепропетровской области ДВР Национальной полиции Украины за вымогательство взятки 50 тыс. гривен (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель вымогал у гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности, связанной со сбытом наркотиков, которые были найдены во время санкционированного обыска.

В случае уплаты всей суммы "вознаграждения" правоохранитель обещал заменить содержимое пакетов с наркотическими веществами на сахарную пудру и сообщил, что планирует передать неправомерную выгоду руководству Днепровского отдела полиции.

Оперуполномоченный задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали в Киеве старшего следователя Деснянского управления полиции за получение взятки.

РБК-Украина писало, что в Черниговской области осужден следователь Национальной полиции, который требовал и получил взятку от фигуранта уголовного дела.