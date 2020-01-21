ДБР у Дніпрі затримало на хабарі оперуповноваженого Нацполіції

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції України за вимагання хабаря 50 тис. гривень (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав у громадянина кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності, пов’язаної зі збутом наркотиків, які були знайдені під час санкціонованого обшуку.

У разі сплати усієї суми "винагороди" правоохоронець обіцяв замінити вміст пакетів із наркотичними речовинами на цукрову пудру та повідомив, що планує передати неправомірну вигоду керівництву Дніпровського відділу поліції.

Оперуповноваженого затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Києві старшого слідчого Деснянського управління поліції за отримання хабара.

РБК-Україна писало, що у Чернігівській області засуджений слідчий Національної поліції, який вимагав та отримав хабар від фігуранта кримінальної справи.