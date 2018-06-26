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ГБР будет расследовать коррупционные дела, которые не пересекаются с НАБУ, - Труба

НовостиПолитика    26.06.2018 - 21:02
Фото: Роман Труба (УНИАН)
Фото: Роман Труба (УНИАН)

ГБР будет заниматься расследованием коррупционных случаев, которые касаются сотрудников правоохранительных органов

Государственное бюро расследований (ГБР) будет заниматься расследованием коррупционных дел, при этом не пересекаясь в полномочиях с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил директор Бюро роман Труба в эфире "Громадського".

"Наши полномочия не будут пересекаться. Полномочия четко предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе. НАБУ расследует 13 статей - это только коррупционные преступления, ГБР будет расследовать все статьи Уголовного кодекса, кроме тех статей, которые расследует НАБУ", - пояснил Труба.

По его словам, ГБР будет заниматься расследованием коррупционных случаев, которые касаются сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.

Напомним, ранее Роман Труба сообщал, что Государственное бюро расследований должно заработать с сентября 2018 года. "Одна из целей, которую преследует ГБР - остаться независимым. Мы понимаем, что для этого потребуется поддержка гражданского общества и международных партнеров", - сказал Труба.

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Теги публикации: Госбюро расследований  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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