ГБР и биотопливо: что сегодня рассмотрит Рада
Киев, Среда 30 июня 2021 08:55
Сегодня Верховная рада Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Государственного бюро расследований.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);
о совершенствовании корпоративного управления в банках (№4367);
о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);
о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);
о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);
о платежных услугах (№4364).
В первом чтении Рада рассмотрит проекты:
об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);
об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);
об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (№5141);
о правовых основах деятельности ГБР (№5305).