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ДБР і біопаливо: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроекти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

  • про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
  • щодо удосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
  • про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
  • про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
  • про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
  • про платіжні послуги (№4364).

У першому читанні Рада розгляне проекти:

  • про обов'язкове використання біопального в галузі транспорту (№3356-д);
  • про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);
  • про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);
  • про правові основи діяльності ДБР (№5305).

Нагадаємо, нардепи 1 липня проведуть позачергове пленарне засідання, на якому планують розглянути низку питань.

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