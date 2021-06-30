ДБР і біопаливо: що сьогодні розгляне Рада
Київ, Середа 30 червня 2021 08:55
Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроекти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань.
У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
щодо удосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
про платіжні послуги (№4364).
У першому читанні Рада розгляне проекти:
про обов'язкове використання біопального в галузі транспорту (№3356-д);
про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);
про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);
про правові основи діяльності ДБР (№5305).