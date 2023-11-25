ГБО на автомобілі: вивчаємо переваги та недоліки

Скачки цінників на стелах АЗС знову привернули увагу автомобілістів до газобалонного обладнання, яке дозволяє використовувати замість бензину скраплений нафтовий газ – так званий СНГ чи LPG. Які його плюси та мінуси з урахуванням рівня сучасних автотехнологій та ситуації на паливному ринку?

Про сенс використання ГБО та газу як палива на сучасному автомобілі читайте у матеріалі РБК-Україна .

Переведення бензинового автомобіля на газоподібне паливо – точніше, його дообладнання для роботи на двох видах пального – завжди було способом знизити транспортні витрати, причому у багатьох випадках одразу вдвічі. І найцікавіше, що навіть із розвитком конструкції автомобіля картина особливо не змінилася.

Що таке ГБО

ГБО – це комплект приладів, що монтується на автомобіль і дозволяє бензиновому двигуну працювати також і на зрідженому газі пропан-бутані. Набір досить простий: балон для газу, редуктор, де рідкий пропан-бутан перетворюється на газоподібний та форсунки для впорскування газу в двигун. Все це з'єднується трубками з фільтрами та парою клапанів, і окремо встановлюється електронний блок керування форсунками.

Важлива частина монтажу ГБО – налаштування блоку керування. Головний нюанс у тому, що пропан-бутан при згорянні виділяє трохи менше енергії, ніж бензин. Відповідно двигун частково втрачає в потужності, і щоб компенсувати це, доводиться програмно збільшувати подачу газу. І досвідчений майстер-настроювач повинен забезпечити найкращий баланс між збільшенням витрати палива та збільшенням віддачі двигуна.

Плюси ГБО на автомобілі

Приймаючи рішення про обладнання авто газопаливною системою потрібно враховувати за і проти ГБО як такого, і стосовно своєї машини і свого режиму її експлуатації.

Ціна палива . І в Україні, і в Європі скраплений пропан-бутан коштує близько 50% ціни бензину А-95. Причому в нас у деякі періоди року цей відсоток буває ще нижчим. Щоправда, слід зазначити, що газ LPG має свою, відмінну від рідких нафтопродуктів, залежність від сезонних коливань попиту. Враховуючи, що апетит двигуна при роботі на газі вище на 10-20%, найчастіше економія для автовласника становить близько 40-50% у середньорічному обчисленні. Точніше розрахувати рентабельність установки ГБО на свій автомобіль можна за допомогою відповідного калькулятора на сайті однієї з компаній, що спеціалізуються на автогазовій тематиці.

. І в Україні, і в Європі скраплений пропан-бутан коштує близько 50% ціни бензину А-95. Причому в нас у деякі періоди року цей відсоток буває ще нижчим. Щоправда, слід зазначити, що газ LPG має свою, відмінну від рідких нафтопродуктів, залежність від сезонних коливань попиту. Враховуючи, що апетит двигуна при роботі на газі вище на 10-20%, найчастіше економія для автовласника становить близько 40-50% у середньорічному обчисленні. Точніше розрахувати рентабельність установки ГБО на свій автомобіль можна за допомогою відповідного калькулятора на сайті однієї з компаній, що спеціалізуються на автогазовій тематиці. Ресурс двигуна. Всупереч поширеним домислам, на більшості масових моделей двигун, що використовує газ, зношується повільніше, ніж при роботі на бензині. Все дуже просто: газоподібний пропан-бутан, на відміну рідкого бензину, не змиває зі стінок циліндра шар олії, що особливо характерно для непрогрітого двигуна. В результаті, найвразливіші пари тертя не залишаються без мастила ні на мить. Ще один "газовий" фактор, що позитивно впливає на ресурс двигуна – відсутність детонації в циліндрах, адже у LPG октанове число вище, ніж у будь-якого товарного бензину в Україні – понад 100 одиниць.

Всупереч поширеним домислам, на більшості масових моделей двигун, що використовує газ, зношується повільніше, ніж при роботі на бензині. Все дуже просто: газоподібний пропан-бутан, на відміну рідкого бензину, не змиває зі стінок циліндра шар олії, що особливо характерно для непрогрітого двигуна. В результаті, найвразливіші пари тертя не залишаються без мастила ні на мить. Ще один "газовий" фактор, що позитивно впливає на ресурс двигуна – відсутність детонації в циліндрах, адже у LPG октанове число вище, ніж у будь-якого товарного бензину в Україні – понад 100 одиниць. Більше незалежності . Два види палива, два баки і дві паливні системи - це більший пробіг без дозаправки і більша ймовірність знайти паливо в той чи інший кризовий період. Та й надійність у машини з продубльованою паливною системою вища.

. Два види палива, два баки і дві паливні системи - це більший пробіг без дозаправки і більша ймовірність знайти паливо в той чи інший кризовий період. Та й надійність у машини з продубльованою паливною системою вища. Більший ресурс оливи. Автогаз менше, ніж бензин, впливає на старіння моторної оливи – у міру спрацювання ресурсу мастила не так сильно підвищується його в'язкість і кислотність. А залишаючись довше у вихідному стані, олива довше захищає двигун від зношування. Теоретично і оливу можна замінювати рідше.

Мінуси ГБО

Вартість ГБО . Встановити комплект обладнання на сучасний інжекторний автомобіль коштує близько $600 – 700, а це гроші дуже суттєві для більшості українських автомобілістів – хоча вони й відбиваються протягом 1,5 – 2,0 років.

. Встановити комплект обладнання на сучасний інжекторний автомобіль коштує близько $600 – 700, а це гроші дуже суттєві для більшості українських автомобілістів – хоча вони й відбиваються протягом 1,5 – 2,0 років. Не для всіх. Установка ГБО на ряд сучасних високотехнологічних двигунів ускладнена настільки, що власники вважають за краще не зв'язуватися з нею.

Установка ГБО на ряд сучасних високотехнологічних двигунів ускладнена настільки, що власники вважають за краще не зв'язуватися з нею. Необхідність частіше контролювати регулювання клапанів. Це стосується двигунів, які не мають гідрокомпенсаторів у ГРМ. Через більш високу температуру в циліндрі під час роботи на газі випускні клапани отримують більш жорсткий температурний режим, що позначається на регулюваннях.

Це стосується двигунів, які не мають гідрокомпенсаторів у ГРМ. Через більш високу температуру в циліндрі під час роботи на газі випускні клапани отримують більш жорсткий температурний режим, що позначається на регулюваннях. Місце у багажнику . Газовий балон відбирає місце у багажнику. Навіть якщо використовувати тороїдальний балон і розмістити його в ніші запаски, саме колесо (або докатку) доведеться возити в багажнику.

. Газовий балон відбирає місце у багажнику. Навіть якщо використовувати тороїдальний балон і розмістити його в ніші запаски, саме колесо (або докатку) доведеться возити в багажнику. Газове ТО. Як і інші системи автомобіля, ГБО вимагає обслуговування, зазвичай з періодичністю в ті ж 10 – 15 тис. км. На спеціалізованій СТО поміняють два фільтри (рідкої та газової фракції газу), перевірять герметичність системи та стан з'єднань. Крім того, у моторів, що працюють на газі, вищі вимоги до стану повітряного фільтра, свічок запалювання та їхніх дротів.

Міфи про газ

Серед автомобілістів, які не мають досвіду експлуатації машини з ГБО на борту, досить поширені упередження щодо нього.

Газ може вибухнути . Може, але причин для цього менше, ніж у бака із бензином. Балон набагато міцніший за бензобак і менш вразливий при ДТП, а від вибуху при пожежі його вберігає запобіжний клапан, який стравить тиск у разі зростання температури;

. Може, але причин для цього менше, ніж у бака із бензином. Балон набагато міцніший за бензобак і менш вразливий при ДТП, а від вибуху при пожежі його вберігає запобіжний клапан, який стравить тиск у разі зростання температури; Газ погано пахне . Це правда, але екіпаж газобалонного авто чує цей запах лише на АЗС, і те, якщо стоїть поряд із роздавальною колонкою. Справний автомобіль із правильно налаштованим ГБО запаху не поширює;

. Це правда, але екіпаж газобалонного авто чує цей запах лише на АЗС, і те, якщо стоїть поряд із роздавальною колонкою. Справний автомобіль із правильно налаштованим ГБО запаху не поширює; Газ шкодить двигуну. Є кілька моделей двигунів, для яких це правда, і вони добре відомі установникам, які враховують цю обставину. А щодо абсолютної більшості поширених моторів справа з точністю до навпаки. Але частина їх вимагає більшої уваги під час обслуговування ГРМ. Власне, про це ми говорили вище.

Кому не можна ГБО

За великим рахунком, "поставити газ" можна на будь-який автомобіль, у тому числі і на спорткар типу Lamborghini, у тому числі і на дизельний вантажівку. Технічно це можливо, двигун працюватиме на газі та зекономить власнику гроші на заправці. Питання лише в тому, як швидко окупиться така інвестиція, адже щоб дообладнати під газ деякі види двигунів, потрібні додаткові пристрої.

На практиці від ідеї встановити ГБО відмовляються ті, хто їздить на автомобілях з двигунами з турбонаддувом та безпосереднім упорскуванням бензину, відомих за “фольксвагенівською” абревіатурою TSI. В принципі, в Україні такі мотори теж газифікують, але це вимагає високої кваліфікації налаштовувачів та великих витрат.

Нарешті, і серед звичайних бензинових моторів є кілька моделей, які погано "переносять" роботу на газі – разом з ГБО їм потрібний монтаж особливих пристроїв, які додатково змащують та охолоджують газорозподільний механізм.

Якщо коротко

Установка ГБО – перевірений спосіб суттєво знизити витрати на автомобіль не лише для тих, хто інтенсивно використовує його, але й для звичайного сімейного автопарку. Україна – один із лідерів у Європі за кількістю газифікованих машин. Їх було б ще більше, але багатьох власників зупиняє відносно висока вартість комплекту та стійкі стереотипи-страшилки, які насправді не мають під собою підстав.



