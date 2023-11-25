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ГБО на автомобиле: изучаем преимущества и недостатки

Суббота 25 ноября 2023 07:25
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ГБО на автомобиле: изучаем преимущества и недостатки Фото: изучаем преимущества и недостатки ГБО на автомобиле (УНИАН)
Автор: Константин Широкун

Скачки с ценниками на стелах АЗС снова привлекли внимание автомобилистов к газобаллонному оборудованию, которое позволяет использовать вместо бензина сжиженный нефтяной газ – так называемый СНГ или LPG. Каковы его плюсы и минусы с учетом уровня современных автотехнологий и ситуации на топливном рынке?

Про смысл использования ГБО и газа в качестве топлива на современном автомобиле читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке публикации были использованы материалы компании “Моторгаз”, изданий “Автоцентр” и “Автосвіт”.

Перевод бензинового автомобиля на газообразное топливо – точнее, его дооборудование для работы на двух видах горючего – всегда было способом снизить транспортные расходы, причем во многих случаях сразу вдвое. И самое интересное, что даже с развитием конструкции автомобиля картина особо не поменялась.

Что такое ГБО

ГБО – это монтируемый на автомобиль комплект приборов, которые позволяют бензиновому двигателю работать также и на сжиженном газе пропан-бутане. Набор довольно прост: баллон для газа, редуктор, где жидкий пропан-бутан превращается в газообразный и форсунки для впрыскивания газа в двигатель. Все это соединяется трубками с фильтрами и парой клапанов, и отдельно устанавливается электронный блок управления форсунками.

Важная часть монтажа ГБО – настройка блока управления. Главный нюанс в том, что пропан-бутан при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Соответственно, двигатель отчасти теряет в мощности, и чтобы компенсировать это, приходится программно увеличивать подачу газа. И опытный мастер-настройщик должен обеспечить наилучший баланс между увеличением расхода топлива и увеличением отдачи двигателя.

Плюсы ГБО на автомобиле

Принимая решение про оборудование авто газотопливной системой нужно учитывать за и против ГБО как такового, и применительно к своей машине и к своему режиму ее эксплуатации.

  • Цена топлива. И в Украине, и в Европе сжиженный пропан-бутан стоит около 50% от цены бензина А-95. Причем у нас в некоторые периоды года этот процент бывает еще ниже. Правда, нужно отметить, что у газа LPG своя, отличная от жидких нефтепродуктов, зависимость от сезонных колебаний спроса. Учитывая, что аппетит мотора при работе на газе выше на 10-20 %, чаще всего экономия для автовладельца составляет порядка 40–50 % в среднегодовом исчислении. Точно рассчитать рентабельность установки ГБО на свой автомобиль можно с помощью соответствующего калькулятора на сайте одной из компаний, специализирующихся на автогазовой тематике.
  • Ресурс двигателя. Вопреки расхожим домыслам, на большинстве распространенных моделей использующий газ двигатель изнашивается медленнее, чем при работе на бензине. Все очень просто: газообразный пропан-бутан, в отличие от жидкого бензина, не смывает со стенок цилиндра слой масла, что особенно характерно для непрогретого двигателя. В результате, самые уязвимые пары трения не остаются без смазки ни на мгновенье. Еще один “газовый” фактор, положительно влияющий на ресурс двигателя – отсутствие детонации в цилиндрах, ведь у LPG октановое число выше, чем у любого товарного бензина в Украине – более 100 единиц.
  • Больше независимости. Два вида топлива, два бака и две топливных системы – это бОльший пробег без дозаправки и бОльшая вероятность найти топливо в тот или иной кризисный период. Да и надежность у машины с продублированной топливной системой выше.
  • Больший ресурс масла. Автогаз меньше, чем бензин, влияет на старение моторного масла – по мере вырабатывания ресурса смазки не так сильно повышает ее вязкость и кислотность. А оставаясь дольше в исходном состоянии, масло дольше защищает двигатель от износа. Теоретически и масло можно менять реже.

ГБО на автомобиле: изучаем преимущества и недостатки

Минусы ГБО

  • Стоимость ГБО. Установить комплект оборудования на современный инжекторный автомобиль обходится в сумму порядка $600 – 700, а это деньги весьма существенные для большинства украинских автомобилистов – хотя они и отбиваются в течение 1,5 – 2,0 лет.
  • Не для всех. Установка ГБО на ряд современных высокотехнологичных двигателей осложнена настолько, что владельцы предпочитают с ней не связываться.
  • Необходимость чаще контролировать регулировку клапанов. Это касается двигателей, не имеющих гидрокомпенсаторов в ГРМ. Из-за более высокой температуры в цилиндре при работе на газе выпускные клапаны получают более жесткий температурный режим, что сказывается на регулировках.
  • Место в багажнике. Газовый баллон отбирает место в багажнике. Даже если использовать тороидальный баллон и разместить его в нише запаски, само колесо (или “докатку”) придется возить в багажнике.
  • Газовое ТО. Как и прочие системы автомобиля, ГБО требует обслуживания, обычно с периодичностью в те же 10 – 15 тыс. км. На специализированной СТО поменяют два фильтра (жидкой и газовой фракции газа), проверят герметичность системы и состояние соединений. Кроме того, у моторов, работающих на газе, выше требования к состоянию воздушного фильтра, свечей зажигания и их проводов.

Заблуждения про газ

Среди автомобилистов, которые не имеют опыта эксплуатации машины с ГБО на борту, довольно широко распространены предубеждения по его поводу.

  • Газ может взорваться. Может, но причин для этого меньше, чем у бака с бензином. Баллон намного прочнее бензобака и менее уязвим при ДТП, а от взрыва при пожаре его уберегает предохранительный клапан, который стравит давление в случае роста температуры;
  • Газ плохо пахнет. Это правда, но экипаж газобалонного авто слышит этот запах только на АЗС, и то, если стоит рядом с раздаточной колонкой. Исправный автомобиль с правильно настроенным ГБО запаха не распространяет;
  • Газ вредит двигателю. Есть несколько моделей двигателей, для которых это правда, и они хорошо известны установщикам, которые учитывают это обстоятельство. А касательно абсолютного большинства распространенных моторов дело обстоит с точностью до наоборот. Но часть из них требует большего внимания при обслуживании ГРМ. Собственно, об этом мы говорили выше.

ГБО на автомобиле: изучаем преимущества и недостатки

Кому нельзя ГБО

По большому счету, “поставить газ” можно на любой автомобиль, в том числе и на спорткар типа Lamborghini, в том числе и на дизельный грузовик. Технически это возможно, двигатель будет работать на газе и экономить владельцу деньги на заправке. Вопрос лишь в том, как быстро окупится такая инвестиция, ведь чтобы дооборудовать под газ некоторые виды моторов, нужны дополнительные устройства.

На практике от идеи установить ГБО отказываются те, кто ездит на автомобилях с двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском бензина, известных по “фольксвагеновской” аббревиатуре TSI. В принципе, в Украине такие моторы тоже газифицируют, но это требует высокой квалификации настройщиков и бОльших затрат.

Наконец, и среди обычных бензиновых моторов есть несколько моделей, которые плохо “переносят” работу на газе – вместе с ГБО им требуется монтаж особых маслёнок, которые дополнительно смазывают и охлаждают газораспределительный механизм.

Если коротко

Установка ГБО – проверенный способ существенно снизить затраты на автомобиль не только для тех, кто интенсивно использует его, но и для обычного семейного автопарка. Украина – один из лидеров в Европе по количеству газифицированных машин. Их было бы еще больше, но многих владельцев останавливает относительно высокая стоимость комплекта и устойчивые стереотипы, на самом деле не имеющие под собой оснований.

Напомним, ранее РБК-Україна в материале давало 5 простых советов по экономии топлива .

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