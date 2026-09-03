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Газу в сховищах достатньо для проходження зими, перебоїв бути не повинно, - нардеп

12:51 03.09.2026 Чт
2 хв
Запаси газу дозволяють пройти зиму, однак інфраструктура залишається вразливою до атак
aimg Сергій Новіков
Чи вистачить Україні газу взимку (фото: GettyImages)

Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону, тому системних перебоїв із постачанням ресурсу населенню та теплокомуненерго не очікується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону.

"Зараз в газосховищах достатньо газу закачано на проходження зими", - наголосив Нагорняк.

Водночас ризики залишаються не стільки через сам обсяг ресурсу, скільки через можливі нові атаки на інфраструктуру, якою газ доставляють споживачам. У разі пошкоджень, за словами депутата, газовикам доведеться оперативно відновлювати логістику.

"Ризики, звісно, існують по всій країні, але перебоїв з газом не повинно бути. Жодних віялових відключень або погодинної подачі газу - такого точно не буде", - заявив він.

Читайте також: Клапан для надлишку: чому контрольований експорт газу може зміцнити Україну перед зимою

Нагорняк підкреслив, що газом мають бути забезпечені як підприємства теплокомуненерго, так і населення, яке використовує його для опалення будинків.

Раніше директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко закликав повернутися до питання контрольованого експорту частини українського газу.

Йдеться про можливість продавати лише підтверджений надлишок за умови, що потреби країни та запаси на зиму повністю забезпечені.

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ГазОпалювальный сезон