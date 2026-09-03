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Газа в хранилищах достаточно для прохождения зимы, перебоев быть не должно, - нардеп

12:51 03.09.2026 Чт
2 мин
Запасы газа позволяют пройти зиму, однако инфраструктура остается уязвимой к атакам
aimg Сергей Новиков
Хватит ли Украине газа зимой (фото: GettyImages)

Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона, поэтому системных перебоев с снабжением ресурса населению и теплокоммунэнерго не ожидается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка в эфире телемарафона.

"Сейчас в газохранилищах достаточно газа закачано на прохождение зимы", - подчеркнул Нагорняк.

В то же время риски остаются не столько из-за самого объема ресурса, сколько из-за возможных новых атак на инфраструктуру, которой газ доставляют потребителям. В случае повреждений, по словам депутата, газовикам придется оперативно восстанавливать логистику.

"Риски, конечно, существуют по всей стране, но перебоев с газом не должно быть. Никаких веерных отключений или почасовой подачи газа - такого точно не будет", - заявил он.

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Нагорняк подчеркнул, что газом должны быть обеспечены как предприятия теплокоммунэнерго, так и население, использующее его для отопления домов.

Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко призвал вернуться к вопросу контролируемого экспорта части украинского газа.

Речь идет о возможности продавать только подтвержденный излишек при условии, что потребности страны и запасы на зиму полностью обеспечены.

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