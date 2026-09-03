Газа в хранилищах достаточно для прохождения зимы, перебоев быть не должно, - нардеп

"Сейчас в газохранилищах достаточно газа закачано на прохождение зимы", - подчеркнул Нагорняк.

В то же время риски остаются не столько из-за самого объема ресурса, сколько из-за возможных новых атак на инфраструктуру, которой газ доставляют потребителям. В случае повреждений, по словам депутата, газовикам придется оперативно восстанавливать логистику.

"Риски, конечно, существуют по всей стране, но перебоев с газом не должно быть. Никаких веерных отключений или почасовой подачи газа - такого точно не будет", - заявил он.

Нагорняк подчеркнул, что газом должны быть обеспечены как предприятия теплокоммунэнерго, так и население, использующее его для отопления домов.