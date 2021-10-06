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"Газпрому" невыгодно увеличивать транзит газа через Украину, - Путин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится дешевле. Он также отметил, что Россия может выйти на рекордные объемы поставок энергоносителей на европейские рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Увеличивать объем (прокачки газа через Украину - ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - заявил Путин.

По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на 3 млрд долларов. При этом он отметил, что "Газпром" никогда не отказывался увеличивать поставки в Европу при наличии соответствующих заявок.

Путин также заявил, что Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок энергоносителей в Европу, включая газ.

Напомним, на прошлой неделе Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

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Владимир ПутинНафтогаз Украины