В "Газпроме" пояснили, почему не выплачивают Украине 2,6 млрд долларов 

В компании "опасаются" невозврата этих средств в случае успешной апелляции

Российский газовый монополист компания "Газпром" не выплачивает украинскому НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов согласно решению суда Стокгольма, поскольку опасается, что Украина не вернет эти деньги в случае удовлетворения апелляции российской стороны. Об этом сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, передают российские СМИ.

"У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено", - сказал он.

Напомним, активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

При этом, "Газпром" зарезервировал на балансе всю сумму долга "Нафтогазу".