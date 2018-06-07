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У "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6 млрд доларів

НовиниЕнергетика    07.06.2018 - 15:46
Фото: логотип "Газпрому"
Фото: логотип "Газпрому"

У компанії "побоюються" неповернення цих коштів у разі успішної апеляції

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" не виплачує українському НАК "Нафтогаз України" 2,56 млрд доларів згідно з рішенням суду Стокгольма, оскільки побоюється, що Україна не поверне ці гроші у разі задоволення апеляції російської сторони. Про це повідомив заступник начальника департаменту "Газпрому" Сергій Коваль, передають російські ЗМІ.

"У нас немає ніякої впевненості, що якщо ми заплатимо гроші зараз, ми отримаємо їх назад у разі, якщо судове рішення буде змінено або скасовано", - сказав він.

Нагадаємо, активи "Газпрому" в Нідерландах арештовані для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

При цьому "Газпром" зарезервува на балансі всю суму боргу "Нафтогазу".

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Теги публікації: Газпром, арбитраж, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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