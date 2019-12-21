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В "Газпроме" готовят подписание межоператорского соглашения с "Нафтогазом"

Новости » Политика     21.12.2019 - 12:36
В "Газпроме" готовят подписание межоператорского соглашения с "Нафтогазом"
Иллюстративное фото (Нефтегаз)

Подготовка к подписанию соглашения проходит в Вене

Российская компания "Газпром" и украинский "Нафтогаз" сегодня, 20 декабря, готовят подписание межоператорского соглашения в рамках договора по транзиту газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сегодня украинская и российская стороны встретились в Вене, чтобы провести подготовку подписания межоператорского соглашения.

"Сегодня в Вене идет работа по подготовке межоператорского соглашения - подписанный вчера протокол уже работает", - заявил он.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, по итогам газовых переговоров в Минске Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Политическое решение вопроса должно открыть путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Также РБК-Украина писало, что глава "Газпрома" Миллер назвал условия подписания нового транзитного контракта с Украиной. Он сообщил, что "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - соглашение на бронирование мощностей.

Кроме того, вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять лет.

Глава "Газпрома" назвал условия контракта с Украиной Украинский "Оператор ГТС" продолжит переговоры с "Газпромом" о транзите
Новости Украины Газпромтранзит газа
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