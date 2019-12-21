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У "Газпромі" готують підписання міжоператорської угоди з "Нафтогазом"

Новини » Політика     21.12.2019 - 12:36
У "Газпромі" готують підписання міжоператорської угоди з "Нафтогазом"
Ілюстративне фото (Нафтогаз)

Підготовка до підписання угоди проходить у Відні

Російська компанія "Газпром" та український "Нафтогаз" сьогодні, 20 грудня, готують підписання міжоператорської угоди в рамках договору щодо транзиту газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, сьогодні українська та російска сторони зустрілися у Відні, щоб провести підготовку підписання міжоператорської угоди.

"Сьогодні у Відні йде робота з підготовки міжоператорської угоди - підписаний вчора протокол вже працює", - заявив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, за підсумками газових переговорів у Мінськ Україна і Російська Федерація підписали протокол щодо транзиту газу і врегулювання претензій. Політичне рішення питання повинне відкрити шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України.

Також РБК-Україна писало, що глава "Газпрому" Міллер назвав умови підписання нового транзитного контракту з Україною. Він повідомив, що "Газпром" підпише з "Оператором ГТС України" міжоператорську угоду, а з "Нафтогазом" - угоду на бронювання потужностей.

Крім того, віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак заявив, що Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

Голова "Газпрому" назвав умови контракту з Україною Український "Оператор ГТС" продовжить переговори з "Газпромом" про транзит
Новини України Газпромтранзит газа
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