Тарифы на отопление будут устанавливать местные власти, - НКРЭКУ
Местным органам власти передано право устанавливать тарифы на отопление. Они также будут утверждать планы развития производителей и поставщиков тепловой энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Отмечается, что местным властям передается государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию.
"Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - отметили в НКРЭКУ.
Глава комиссии Валерий Тарасюк заверил, что регулятор будет оказывать помощь местным органам власти по вопросам государственного регулирования этих предприятий.
Напомним, ранее в КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление из-за новой цены на газ, предложенной "Нафтогазом".
РБК-Украина писало, как в мае изменились для украинцев тарифы на комуналку.