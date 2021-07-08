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Не тільки через "Газпром": аналітик пояснив зростання ціни на газ

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Четвер 08 липня 2021 10:13
Не тільки через "Газпром": аналітик пояснив зростання ціни на газ Фото: зростання ціни на газ в Україні залежить не тільки від "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський

Зліт цін на природний газ на європейському ринку – результат цілого комплексу факторів. "Стриманість" "Газпрому" у збільшенні обсягів поставок - лише один з них.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні".

За словами керівника департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка, великий вплив на поточний напружений ринок також зробили "холодна весна в Європі, зниження поставок СПГ від багатьох ключових експортерів, істотне зниження обсягів видобутку газу у головних виробників регіону - Норвегії та Великобританії, а також високий попит на СПГ в Азіатському регіоні".

Багато постачальників, не тільки "Газпром", як вважає експерт, тепер намагаються отримати максимум вигоди з високих цін і не поспішають нарощувати обсяги.

Раніше повідомлялося, що місцевим органам влади передано право встановлювати тарифи на опалення.

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