"Газпром" знову скоротив транзит газу до ЄС через Україну

Як зазначає російське видання "Коммерсант" з посиланням на представника "Газпрому" Сергія Купріянова, компанія здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГІС "Суджа", - 24,2 млн кубометрів на 26 січня цьогоріч.

Для порівняння: станом на 19 січня на добу прокачувалося 25,1 млн кубометрів газу, а в минулому році через Україну постачалося 40-43 млн кубометрів російського газу, і такі самі обсяги були заявлені в перші дні 2023 року.

"Газпром" зменшує транзит газу через Україну з початку січня. На початку року обсяг прокачування газу через Україну становив 43,3 млн кубометрів на добу. У перший тиждень 2023 року показник знизився на 7,8 млн кубометрів - до 35,5 млн кубометрів, а 18 січня обсяг прокачування становив 32,6 млн кубометрів.

Зменшення постачання російського газу через Україну відбувається на тлі різкого зниження цін на газ у Європі.