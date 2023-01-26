"Газпром" знову скоротив транзит газу до ЄС через Україну

Російський "Газпром", який знизив транзит газу через Україну до Європи на 10-15% на початку січня, знову знизив обсяги поставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як зазначає російське видання "Коммерсант" з посиланням на представника "Газпрому" Сергія Купріянова, компанія здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГІС "Суджа", - 24,2 млн кубометрів на 26 січня цьогоріч.
Для порівняння: станом на 19 січня на добу прокачувалося 25,1 млн кубометрів газу, а в минулому році через Україну постачалося 40-43 млн кубометрів російського газу, і такі самі обсяги були заявлені в перші дні 2023 року.
"Газпром" зменшує транзит газу через Україну з початку січня. На початку року обсяг прокачування газу через Україну становив 43,3 млн кубометрів на добу. У перший тиждень 2023 року показник знизився на 7,8 млн кубометрів - до 35,5 млн кубометрів, а 18 січня обсяг прокачування становив 32,6 млн кубометрів.
Зменшення постачання російського газу через Україну відбувається на тлі різкого зниження цін на газ у Європі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що підконтрольний Кремлю енергетичний монополіст "Газпром" 17 січня поставив 32,6 млн кубометрів газу до Європи через Україну, що майже на 8% нижче за показник за останні кілька днів. Експорт газу з Росії до Європи трубопроводами різко впав до пострадянського мінімуму у 2022 році, оскільки найбільший покупець скоротив імпорт через вторгнення РФ в Україну, а "Північний потік" пошкоджений вибухами.
Нагадаємо, транзит російського газу до Європи через Україну на початку 2023 року знизився приблизно на 16% на тлі м'якої погоди в Європі, а також у зв'язку з тим, що регіон благополучно постачається газом з інших джерел.
Як повідомляло РБК-Україна, плани російського президента Володимира Путіна натиснути на Європу за рахунок використання енергії як зброї зазнали невдачі.
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